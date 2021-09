Het aantal zaken van binnenlands terrorisme in de VS dat door de FBI wordt onderzocht, is sinds de lente van 2020 meer dan verdubbeld, verklaarde de directeur van de Amerikaanse federale politiedienst tijdens een hoorzitting van de Senaat. De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland zei dat witte racisten en milities de grootste binnenlandse veiligheidsdreiging zijn.