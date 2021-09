Het kabinet is met een beleidsarme miljoenennota gekomen. Daarin is nauwelijks ruimte voor oplossingen voor urgente problemen. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de kabinetsplannen. Volgens de bond legt het gebrek aan plannen „pijnlijk bloot” wat het effect is van de trage kabinetsformatie. Vakorganisatie VCP noemt op haar beurt het verwachte koopkrachtbeeld „ronduit teleurstellend”.