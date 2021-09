Een 20-jarige medewerker in een pompstation in het West-Duitse Idar-Oberstein is zaterdagavond doodgeschoten omdat hij weigerde bier te verkopen aan een man zonder mondkapje. De dader is zondagochtend opgepakt. De verdachte verklaarde dat de „druk van de pandemie hem dwong” de medewerker door het hoofd te schieten, melden lokale aanklagers.