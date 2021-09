Scholz wint ook laatste televisiedebat voor Duitse verkiezingen

Olaf Scholz, de bondskanselierskandidaat van de sociaaldemocraten (SPD), heeft volgens televisiekijkers in Duitsland zondagavond ook het derde debat tussen de bondskanselierskandidaten in de aanloop naar de verkiezingen op 26 september gewonnen. Het was het laatste debat tussen de drie belangrijkste kandidaten voor de verkiezingen, over precies een week. Olaf Scholz won volgens de kijkers ook de eerste twee televisiedebatten.