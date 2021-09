Horeca- en winkelbezoekers evenals het personeel hoeven in België vanaf 1 oktober geen mondkapje meer te dragen, heeft het Overlegcomité besloten. Alleen in het openbaar vervoer, op stations en vliegvelden, in zorginstellingen en ook bij niet-medische contactberoepen als de kapper blijft landelijk de mondkapjesplicht die al veertien maanden geldt vooralsnog in stand.