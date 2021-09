Eerste trein van Nederland op vrachtwagen voor onderhoud

De replica van De Arend, de eerste officiële trein in Nederland, vertrekt maandag voor onderhoud tijdelijk uit het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het pronkstuk heeft groot onderhoud van de ketel nodig. Dat kan alleen worden gedaan door de experts in de werkplaats van het rijdende museum in Hoorn. Daarom wordt de stoomlocomotief op een vrachtwagen gehesen en weggebracht naar Hoorn. Volgend jaar april komt de loc naar verwachting weer terug.