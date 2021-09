De gemeente Urk heeft met afschuw gereageerd op de beelden van jongeren die zaterdagavond in nazikleding door het dorp liepen. „Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden,” aldus de gemeente.