Hoe beleefde een boerendorp in de gemeente Staphorst de Tweede Wereldoorlog? Wat merkte je van de bezetting in de grote en de kleine zaken des levens? Documentairemaker Geertjan Lassche (45) interviewde negen bejaarde dorpsgenoten uit Rouveen en ging met hen terug in de tijd. Zijn documentaire ”Duutsers” was deze week te zien in een expositie in het dorp.