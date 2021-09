In de Franse hoofdstad Parijs zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen in de aanloop naar het proces tegen de verdachten van de terroristische aanslagen in de stad van november 2015. Meer dan duizend politieagenten worden ingezet om de veiligheid tijdens het proces te bewaren. Bij de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France kwamen 130 mensen om het leven en raakten ruim 350 mensen gewond.