Bolsonaro haalt uit naar rechtspraak op dag van demonstraties

President Jair Bolsonaro heeft op de Braziliaanse onafhankelijkheidsdag opnieuw uitgehaald naar de rechtsprekende macht in zijn land, terwijl vele tienduizenden demonstranten op de been zijn. „We zullen niet langer accepteren dat welke autoriteit dan ook macht gebruikt om de grondwet met voeten te treden”, zei de conservatieve populist in een toespraak voor duizenden aanhangers in de hoofdstad Brasilia. Volgens hem staan vrijheid en democratie op het spel.