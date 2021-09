Vanaf haar 18e jaar is ze actief in het vrijwilligerswerk. Petra Bleijenberg-ten Voorde (52) is nu het boegbeeld van het ouderenwerk in Uddel. Vele jaren achtereen bezocht ze zelf mensen op leeftijd, onder wie een bejaarde vrouw. „Ze stond me iedere drie weken in de deuropening op te wachten. Ik kreeg er veel meer energie voor terug dan ik erin stopte.” Ze blijft bescheiden: „Ik voel me niet veel meer dan een onnutte dienstknecht.”