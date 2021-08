De branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de overheid werken aan een wetswijziging voor schrijnende gevallen onder huurders, waardoor kinderen van wie de ouders overlijden langer in de woning kunnen blijven wonen. Dat zegt Aedes in een reactie op een kwestie in Enschede, waarbij twee dochters van 18 en 19 jaar uit hun woning moeten van de woningcorporatie nadat hun moeder is overleden.