De Surinaamse krijgsraad gaat maandag verder met de behandeling van de verzetzaak van oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse in het 8 decemberproces. De verwachting is dat dit de laatste zitting is in deze zaak. Het is nog niet duidelijk of de rechter een vonnis zal uitspreken en of bij een veroordeling Bouterse de cel in moet.