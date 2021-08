De permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen naar verwachting maandag bijeen voor spoedoverleg over Afghanistan. China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS beraden zich op uitnodiging van VN-chef António Guterres over het Aziatische land. Ze deden dat 16 augustus ook al met de voltallige Veiligheidsraad, nadat de Taliban Kabul onder de voet hadden gelopen.