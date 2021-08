Spanje heeft de evacuatiemissie in Afghanistan beëindigd en Groot-Brittannië stopt binnen enkele uren. Twee Spaanse vliegtuigen hebben de laatste 81 Spanjaarden en ook 83 Afghanen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul gevlogen en ze worden in de namiddag op een luchtmachtbasis bij Madrid verwacht, aldus Spaanse media. Frankrijk stopt de evacuaties ook in de loop van vrijdag.