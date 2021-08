De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft de permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN uitgenodigd maandag spoedoverleg te houden over de toestand in Afghanistan. Hij wil volgens diplomaten in New York dat de VN-ambassadeurs van China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS met hem in gesprek gaan over de situatie.