Taliban: ruim 50 gewonden en onbekend aantal doden door aanslag

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, hebben gezegd dat er ruim vijftig mensen gewond zijn geraakt bij een terroristische aanslag op de luchthaven van de hoofdstad Kabul en dat het aantal doden nog niet bekend is. Eerder meldde een zegsman van de extremistische beweging, die sinds mei vrijwel het hele land onder de voet heeft gelopen, zeker dertien doden. Berichten op Twitter doen vrezen dat het aantal doden oploopt. Er zouden lijken zijn weggedragen en in een kanaal gegooid.