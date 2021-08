De Boeing 737 MAX mag na haast 2,5 jaar weer vliegen in India. Luchtvaarttoezichthouder DGCA hief het vliegverbod voor die toestellen op nadat vliegtuigbouwer Boeing aanpassingen aan de toestellen had gedaan. Van de grote markten wacht het Amerikaanse concern nu alleen nog op Chinese goedkeuring om de vliegtuigen weer in gebruik te nemen.