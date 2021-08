De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn praktisch klaar met hun onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Maar het zal nog een paar dagen duren voordat een niet-geheime versie van de bevindingen voor het publiek beschikbaar is, verwacht het Witte Huis. Het is een uiterst gevoelige kwestie, niet alleen in het politiek verdeelde Washington, maar ook richting China, stellen waarnemers.