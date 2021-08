Medeoprichter Taliban in Kabul voor vorming regering

Een van de stichters van de extremistische soennitische beweging Taliban, mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen voor overleg met andere Talibanleiders over de vorming van een regering. De Taliban namen een week geleden de macht over in Afghanistan en profileren zich momenteel als gematigder dan hun ideologie en jarenlange bloedige terreur doen vermoeden. Ze willen een regering vormen samen met andere partijen. Baradar geldt als de topman van de Taliban en wordt als de emir van het nieuwe ‘emiraat Afghanistan’ gezien.