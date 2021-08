Het dodental als gevolg van een aanslag in het noorden van Burkina Faso is opgelopen tot 80, meldt de regering. Er zijn 65 burgers en 15 militairen om het leven gekomen nadat islamitische militanten een konvooi aanvielen dat werd begeleid door de militaire politie. Dat gebeurde woensdag in de buurt van de stad Arbinda in het West-Afrikaanse land.