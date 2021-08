Een standbeeld van een door de Taliban in de jaren negentig vermoorde leider van een minderheid is zwaar beschadigd in de stad Bamiyan. Volgens ooggetuigen hebben Talibanstrijders de vernielingen aangericht met behulp van explosieven. Het standbeeld is van Abdul Ali Mazari die een vooraanstaande figuur was in de sjiïtische Hazara-minderheid in het land.