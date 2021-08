De radicaalislamitische Taliban-beweging, die weer aan de macht is in Afghanistan, belooft geen Amerikaan of andere buitenlander kwaad te doen. Niemand uit de Verenigde Staten of van de internationale gemeenschap „zal worden geschaad”, aldus de woordvoerder van de fundamentalisten. De Afghaanse tolken en anderen die voor buitenlandse machten werkten, zullen niet worden vervolgd of gewroken.