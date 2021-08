Taliban kondigen amnestie af en willen mensen aan het werk

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, zeggen dat er een algemene amnestie geldt voor mensen in dienst van de overheid en ze willen dat ze terugkeren naar hun werk. „U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk”, aldus een boodschap van de Taliban. De extremistische Taliban hebben de macht in heel het land in handen sinds de val van hoofdstad Kabul op zondag. Ze hebben van 1996 tot 2001 een schrikbewind uitgeoefend en zijn na 20 jaar strijd met terroristische aanslagen weer aan de macht gekomen.