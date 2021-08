Bange Afghanen proberen wanhopig hun land te ontvluchten

Bange Afghanen proberen massaal om hun land te ontvluchten, nadat de Taliban zondag de hoofdstad Kabul overnamen en de overwinning in Afghanistan uitriepen na een maandenlange veroveringstocht. Er heerst grote chaos in en om het land. Doordat een grote mensenmassa zich heeft verzameld op het vliegveld van Kabul, is het te druk om evacuatievluchten te laten landen en opstijgen. De Verenigde Staten hebben de evacuaties tijdelijk gestaakt terwijl 5000 militairen proberen orde te scheppen op het vliegveld. Meerdere landen, waaronder Nederland, plannen evacuatievluchten voor bijvoorbeeld ambassadepersoneel in Afghanistan.