Poolse president tekent wet die claims op naziroofgoed beperkt

De president van Polen heeft een wet bekrachtigd die het veel moeilijker maakt Joodse bezittingen terug te eisen die in de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd door de Duitse bezettingsmacht. De wet, waartegen Israël en de Verenigde Staten ernstig bezwaar hadden gemaakt, stelt een deadline van dertig jaar voor het aanvechten van inbeslagnames. Dat raakt in veel gevallen claims op eigendom van de ooit bloeiende Joodse gemeenschap in Polen.