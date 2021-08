Taliban veroveren hoofdstad Uruzgan

Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 in de buurt gelegerd waren, is in handen van de radicaalislamitische Taliban. Dat melden buitenlandse media. De voormalige militaire basis van de Nederlandse en ook van Australische militairen, Kamp Holland, ligt vlakbij de stad. Twee parlementsleden uit Uruzgan zeiden tegen de nieuwszender al-Jazeera dat de stad zich heeft overgegeven en de gouverneur Mohammad Omar Sherzad onderweg is naar de Afghaanse hoofdstad Kabul.