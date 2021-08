De Eurostar gaat later deze maand weer vaker rijden tussen Londen en Parijs. In de tweede helft van augustus worden in de weekenden meer treindiensten gereden, zegt een woordvoerster van de hogesnelheidstrein tegen het Duitse persbureau DPA. Afhankelijk van de vraag wordt de capaciteit verder opgeschaald. Mogelijk komen er ook meer ritten tussen Londen en Amsterdam.