Nederlanders hebben vorige maand aanmerkelijk minder naar vakanties gezocht dan in juni, omdat verschillende landen op oranje werden gezet vanwege corona-uitbraken. Daarom werd vooral gezocht naar bestemmingen in Nederland, Frankrijk en Italië, meldt review- en boekingswebsite Zoover. De meeste reizen die via die site geboekt werden gingen echter naar Griekenland, Spanje en Italië.