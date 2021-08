De Amerikaanse zakenman Michael Calvey is donderdag in Rusland schuldig bevonden aan verduistering. Calvey is een van de grootste particuliere investeerders in Rusland en werd begin 2019 gearresteerd wegens beschuldigingen rond een deal met een leenbank, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank. Het lot van Calvey wordt ook met belangstelling gevolgd door andere investeerders die in Rusland actief zijn of willen worden.