Vaccinmakers BioNTech en Moderna winnen fors op Wall Street

Vaccinmakers BioNTech en Moderna hebben woensdag flink gewonnen op de aandelenbeurzen in New York. De biotechnologiebedrijven lopen voor op het gebied van coronavaccins en hebben beide een effectief mRNA-vaccin ontwikkeld. Beide bedrijven hebben eerder aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn, zogenoemde ‘booster-shots’. Volgens de Financial Times hebben de bedrijven de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie.