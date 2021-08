Precies een jaar na de verwoestende mega-explosie in de haven van Beiroet heeft een internationale donorconferentie voor de noodlijdende bevolking van Libanon ruim 310 miljoen euro opgeleverd. Dat is iets meer dan de 300 miljoen noodhulp die door de Verenigde Naties voor de komende twaalf maanden was gevraagd.