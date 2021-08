Zeven mensen zijn de afgelopen zeven weken aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel op Schiphol, witwassen of allebei. In totaal worden dertien mensen verdacht, waarvan er tien werken voor een bedrijf op de luchthaven, laat de Koninklijke Marechaussee weten. Ook zijn bij doorzoekingen geld, meerdere auto’s, tientallen dure handtassen, horloges en merkkleding in beslag genomen.