De Verenigde Naties (VN) hebben de verlenging van de noodtoestand in Myanmar bekritiseerd. De maatregel leidt „niet in de goede richting”, zei een VN-woordvoerder maandag (lokale tijd) tegen journalisten. De militaire machthebber van Myanmar, Min Aung Hlaing, maakte zondag bekend dat de noodtoestand in het land tot augustus 2023 blijft gelden.