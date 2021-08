Taakstraf voor oud-decaan Tilburg University

Een oud-decaan van Tilburg University is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur wegens het in functie plegen van valsheid in geschrifte. Ook zijn betrokken nicht en neef krijgen taakstraffen van respectievelijk 72 en 54 uur. Een vierde betrokkene, de echtgenoot van de nicht, wordt wel veroordeeld maar niet bestraft omdat zijn rol erg klein was en de zaak heel lang heeft geduurd. De vier zijn vrijgesproken van oplichting.