Het brein achter de dodelijkste aanslag in tientallen jaren in de deelstaat Kasjmir is doodgeschoten door veiligheidstroepen, zei de Indiase politie zaterdag. Mohammad Ismail Alvi, een commandant van de terreurgroep Jaish-e-Mohammed, werd samen met een ander lid van de groep gedood ten zuiden van de provinciehoofdstad Srinagar.