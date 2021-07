NAVO begint Afghanen in Turkije te trainen

De NAVO leidt Afghaanse militairen in Turkije op. De eerste Afghaanse militairen die voor een NAVO-training naar Turkije komen, zijn woensdag aangekomen en de training is al begonnen, zei een woordvoerder van de alliantie. De NAVO heeft de Afghaanse regering en strijdkrachten gesteund in de strijd tegen de extremistische Taliban maar is daarmee opgehouden, vooral om dat de VS eerder al hebben besloten hun militairen er tenslotte allemaal weg te halen. Dat vertrek moet 11 september zijn afgerond.