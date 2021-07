Een Syrische arts in Duitsland is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. Alaa M. werd in juni 2020 opgepakt omdat hij in 2011 in Syrië twee gevangenen zou hebben gemarteld in een gevangenis in Homs. Nu zijn daar één geval van moord en nog achttien gevallen van marteling bijgekomen, meldt het Duitse Openbaar Ministerie.