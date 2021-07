Toeristen moeten beter opletten rond het spoor. Zij veroorzaken er namelijk geregeld onveilige situaties. Een woordvoerder van ProRail bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf. Sinds het begin van de vakantie is het aantal bijna-aanrijdingen per week verdubbeld. Vorige week ging het om tien gevallen, wat dus neerkomt op meer dan een per dag.