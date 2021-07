Het zou nooit nodig zijn geweest voor de overheid om de vroegere bank en verzekeraar SNS Reaal te redden, als het financiële concern zich niet in een avontuur had gestort met vastgoedtak Property Finance. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van de Ondernemingskamer onderzoek hebben gedaan naar de gang van zaken bij SNS Reaal in de jaren voorafgaand aan de nationalisatie in 2013.