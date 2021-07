De voormalige medeverdachte van de moord op de Rotterdamse rapper Parsa010 is in hoger beroep ook definitief vrijgesproken van verboden wapenbezit en vernieling. Het Openbaar Ministerie besloot dinsdag bij het gerechtshof in Den Haag de laatste aanklachten tegen de 29-jarige Huseyn C. te laten vallen.