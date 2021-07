De aanpak van milieucriminaliteit moet meer prioriteit krijgen. Er is te weinig handhavings- en opsporingscapaciteit om zaken als illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen, mestfraude en het mengen van schadelijke stoffen in stookolie en grond aan te pakken, zegt Guus Schram, hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in een interview met De Telegraaf.