Handelaar in bijzondere boeken Jörn Günther uit het Zwitserse Bazel biedt op de komende onlineversie van de kunst- en antiekbeurs TEFAF een rijk geïllustreerd boek uit de 15e eeuw aan over het leven van Sint Radegundis. Het werd vervaardigd voor de toenmalige koning van Frankrijk, de grote boekenliefhebber Charles VIII, en hijzelf en zijn vrouw zijn er in miniatuur in afgebeeld.