Weer bestorming Spaanse enclave in Noord-Afrika

Naar schatting driehonderd migranten hebben donderdag de omheiningen van de Spaanse enclave Melilla in Marokko bestormd. Van de bestormers slaagden 238 erin de hekwerken over te komen aan de zuidrand van de enclave. Plaatselijke media beschrijven de migranten als mannen of jongens van „beneden de Sahara”. Daarmee wordt bedoeld dat de illegale migranten waarschijnlijk niet uit Marokko of andere Noord-Afrikaanse landen komen, maar uit zuidelijker delen van Afrika.