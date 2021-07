Duitse verzekeraars verwachten zeker vier tot vijf miljard euro te moeten uitkeren vanwege de overstromingen van afgelopen week in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Dat zegt brancheorganisatie GDV van de verzekeringssector, die het noodweer in een verklaring omschrijft als een van de meest verwoestende stormen in het recente verleden.