Het dodental door de watersnood in het westen van Duitsland is opnieuw fors gestegen. Duitse media berichten zaterdagochtend dat alleen al in het district Ahrweiler (Rijnland-Palts) 90 mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten hadden daar vrijdagochtend nog gesproken over ruim 60 doden door het noodweer.