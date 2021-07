Nederlandse kinderartsen pleiten voor een verbod op roken in auto’s. „Vroeger vonden we het ook heel normaal om op werk of in publieke ruimtes te roken, daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen”, zegt kinderarts Jasper Been van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. „Ik hoop dat dit straks ook geldt voor roken in de auto met kinderen erbij.”