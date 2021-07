Alle Maasgemeenten in Belgisch Limburg gaan preventief evacueren

Alle Maasgemeenten in Limburg gaan over tot preventieve evacuaties in gebieden die gevoelig zijn voor overstroming, kondigde Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters donderdagavond aan. Zo gaan de gemeenten langs de Maas en het Albertkanaal uit van het ‘slechtste scenario’, waarbij de Maas over de dijken gaat. Het gaat om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Riemst komt daar mogelijk nog bij.