Het Zuid-Afrikaanse leger heeft inmiddels 5000 militairen ingezet tegen de rellen in het land. Dat is een verdubbeling van het maandag ingezette aantal. Volgens lokale media wil de minister van Defensie de troepenmacht nog vervijfvoudigen. Veiligheidstroepen hebben inmiddels ruim 1750 mensen aangehouden in verband met de onlusten. Zeventig mensen zijn om het leven gekomen in het geweld.