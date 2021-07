In Noord-Ierland gaan tienduizenden protestanten weer de straat op voor het hoogtepunt van hun jaarlijkse Oranjemarsen. In het verleden kwam het soms tot gewelddadige confrontaties als de tocht door overwegend katholieke buurten ging, maar de Protestantse Oranje Orde voorziet geen geweld ondanks „enorme frustratie en woede” over de brexit.